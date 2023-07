La Juve convoca i tifosi il 9 agosto allo Stadium

Due appuntamenti, dal digitale al fisico: così la Juventus annuncia gli eventi in programma nelle prossime settimane. "Il 24 luglio sarà il giorno del centenario della prima presidenza Agnelli, quella di Edoardo, in carica proprio a partire dal 24 luglio 1923 - fa sapere il club in una nota - e quel giorno sarà un'occasione da vivere insieme, attraverso i nostri canali digitali". Poi, il 9 agosto, porte aperte all'Allianz Stadium: niente evento in famiglia a Villar Perosa, ma una giornata da vivere nella casa della Juve con l'allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri.

Infine, "questo periodo speciale culminerà in un grande evento spettacolare in autunno a Torino, punto d'arrivo di un percorso fatto di condivisione rivolto a tutti i tifosi che vorranno partecipare" si legge nella nota ufficiale.



