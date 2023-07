Cambio rosa alla Fim Cisl Torino, Eusebietti in segreteria

Dopo vent'anni, Cristina Terrenati lascia la segreteria della Fim Torino-Canavese dove ha svolto numerosi incarichi. "Sono stati anni bellissimi e impegnativi": ha detto Terrenati congedandosi dal Consiglio regionale della federazione, riunito questa mattina allo Sporting Dora di corso Umbria, a Torino, per eleggere la nuova segretaria.

A raccogliere il testimone di Terrenati sarà un'altra dirigente donna sempre della Fim territoriale. Si tratta di Paola Eusebietti, 59 anni, canavesana e sindacalista di lunga esperienza, attuale componente della segreteria regionale Fim.

Oggi, con 101 voti su 104, è stata eletta nella segreteria della Fim Torino-Canavese dove si occuperà delle politiche organizzative e amministrative della federazione, affiancando il segretario generale Rocco Cutrì e l'altro componente di segreteria, Igor Albera. "Metto a disposizione della federazione - ha affermato subito dopo la sua elezione - tutta l'esperienza e la credibilità maturate in tanti anni di attività sindacale in prima linea e al servizio degli iscritti alla Fim e in generale dei lavoratori metalmeccanici. Nell'assumere questa nuova responsabilità all'interno della federazione, mi metto in ascolto, con la stessa voglia di imparare e di fare sempre di più e meglio per tutte le persone che credono in noi e che ci onoriamo di rappresentare".



