Borsellino: una rosa davanti a residenza universitaria Torino

Per il secondo anno Paolo Borsellino viene ricordato con una rosa rossa posta davanti alla residenza Universitaria di Torino a lui intitolata.

"Una rosa rossa per ricordare il suo sacrificio e l'impegno profuso, insieme a Giovanni Falcone, per la lotta alla mafia - ha dichiarato Matteo Rossino, portavoce di Torino Tricolore e promotore dell'iniziativa -. Un riconoscimento doveroso a Paolo Borsellino, al suo coraggio, alla sua dedizione, al suo sacrificio per l'Italia. È fondamentale che le generazioni future tengano vivo il ricordo di eroi come lui".



