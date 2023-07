Biella, nuova autoscala per i vigili del fuoco

È stata inaugurata oggi la nuova autoscala in dotazione al comando provinciale dei vigili del fuoco di Biella. Presente alla cerimonia il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni. Era stata l'ex deputato della Lega Cristina Patelli a impegnarsi per portare nel Biellese l'autoscala. Oggi però non era tra gli invitati. Una assenza che il segretario provinciale della Lega Roberto Simonetti ha ribadito: "L'onorevole Patelli è stata completamente ignorata malgrado ne sia stata la vera artefice. Le Istituzioni non sono di partito".



