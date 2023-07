Baglioni da gennaio con aTuttoCuore anche nelle arene indoor

Claudio Baglioni, dopo i maxieventi nei grandi spazi a cielo aperto a Roma, Verona, Palermo e Bari a settembre e ottobre, da gennaio 2024 porterà "aTuttoCuore" anche nelle maggiori arene indoor d'Italia. Il debutto sarà il 18 gennaio dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, per poi proseguire con gli appuntamenti al Mediolanum Forum di Milano (20 gennaio), al Pala Alpitour di Torino (25 gennaio), alla Arena Spettacoli PadovaFiere di Padova (29 gennaio), all'Unipol Arena di Bologna (2 febbraio), al Nelson Mandela Forum di Firenze (8 febbraio) e al Pala Sele di Eboli (13 febbraio).

"Da sempre - ha spiegato Baglioni - il cuore è considerato il centro, il nucleo, il cuore di tutto. Della vita stessa, ovviamente. Ma anche di passioni, sentimenti, emozioni, imprese, avventure. E, naturalmente, dell'amore: l'energia più grande che esista in natura. Nasce da queste riflessioni e suggestioni l'idea di chiamare il mio nuovo giro di rappresentazioni "aTuttoCuore", dove, ancora una volta, la musica sarà il cuore pulsante di un progetto di concerto totale, integrale, reso ancora più prezioso e strabiliante dall'impiego e l'ausilio di illuminotecniche, proiezioni, performance da forme e discipline artistiche, per creare suggestioni particolari e mai viste prima".



