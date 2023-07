Al Teatro Concordia 'La mente ama l'ignoto'

Si intitola 'La mente ama l'ignoto', strizzando l'occhio a Renè Magritte, la stagione del Teatro Concordia di Venaria, dal 24 settembre al 9 maggio del prossimo anno. Con un cartellone ricco che indaga nell'innovazione dei linguaggi teatrali, attraverso produzioni 'sperimentali', ma offre anche spettacoli più tradizionali. I grandi nomi, tra cui Alessandro Haber, Gene Gnocchi, Carlo Lucarelli, Sergio Rubini, Ginevra Di Marco, Pif, Giacomo Poretti, Ettore Bassi, Chiara Francini, Andrea Pennacchi, Vanessa Scalera, Remo Girone, Paolo Cevoli, si alternano agli artisti emergenti. La musica, la lirica, la prosa, la stand up comedy, la danza e il circo contemporaneo si incrociano con il teatro in una multidisciplinarietà che è la cifra stilistica della Fondazione via Maestra che gestisce dal 2008 il teatro di Venaria Reale, presidio culturale del nord ovest di Torino.

In tutto sono in cartellone 35 spettacoli, tra produzioni inedite e incontri-spettacolo tra teatro e letteratura, cinema, canzone, comicità, storia, impegno civile; 8 concerti con Negrita, Willie Peyote, Ex-Otago, Aiello, Nayt, Margherita Vicario, Colapesce Dimartino, Matteo Paolillo e 8 favole per le nuove generazioni.

Un cartellone per tutti i gusti che segue una stagione 22/23 di successo con 18.179 spettatori paganti e 48 compagnie teatrali nazionali. "Anche quest'anno - spiegano Mirco Repetto, direttore e Diego Donzella, presidente del Teatro e della Fondazione Via Maestra - si rinnova la collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo mentre si avvia una nuova partnership con aRevejo / festival Borgate dal vivo e con il teatro Garybaldi/La suoneria di Settimo.

Molti i filoni in cartellone, da 'Teatro e letteratura', che parte dal capolavoro del Novecento, 'La coscienza di Zeno' che celebra nel 2023 i cento anni dalla pubblicazione, nel nuovo allestimento, a firma di Paolo Valerio, al 'Teatro e impegno civile', alla lirica con opere come 'La Tragedie de Carmen', alla danza, con spettacoli come 'Lo Schiaccianoci' con il corpo di ballo del Teatro dell'Opera Nazionale della Romania, al circo contemporaneo, in collaborazione con Flic, Officina teatro'.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA