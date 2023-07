Traffico di droga, nove arresti nel Torinese

Dopo due anni di indagini la polizia di Torino, su richiesta della Procura, ha eseguito nove misure cautelari nei confronti di persone sospettate di gestire il commercio di ingenti quantitativi di hashish e cocaina nel capoluogo piemontese e a Nichelino, nella prima cintura. Le indagini, condotte dalla squadra mobile e partite nel 2021, hanno consentito di identificare due gruppi, composti uno da italiani l'altro da nordafricani. Otto persone sono finire in carcere e una agli arresti domiciliari. Nel corso delle indagini, sono stati complessivamente sequestrati circa 60 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e circa 2 chilogrammi di cocaina e sono state arrestate in situazioni di flagranza di reato ulteriori sette persone.

Le perquisizioni effettuate durante gli ultimi otto arresti hanno portato al sequestro di circa 40 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, di modesti quantitativi di cocaina e marijuana, e a quello di denaro contante per un ammontare complessivo di circa 60mila euro, oltre a materiale informatico d'interesse investigativo.



