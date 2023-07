Torna in autunno Alta Langa in tour

Proseguirà anche in autunno il tour Alta Langa Docg: Anima di un Territorio, progetto che il Consorzio Alta Langa ha ideato e iniziato nel maggio scorso. Tra le ultime settimane di maggio e le prime di giugno, il consorzio ha dato vita ad appuntamenti tra Torino - con Piermassimo Cirio (Trattoria Madonna della Neve di Cessole, Asti) -, Milano - con Gemma Boeri (Osteria da Gemma di Roddino, Cuneo) - e Genova - con Vilma Forneris (La Vecchia Osteria di Castellino Tanaro, Cuneo): più di 60 ospiti tra ristoratori, enotecari, sommelier e giornalisti specializzati sono intervenuti agli incontri per dialogare sui vini Alta Langa.

"Il tour di Alta Langa Docg: Anima di un Territorio proseguirà in autunno con tre nuove tappe tra Roma, Napoli e Verona - spiega la presidente del consorzio, Mariacristina Castelletta -. È un format inedito che ha riscontrato grande apprezzamento: siamo tutti insieme attorno a un'unica tavola per approfondire la conoscenza della nostra denominazione attraverso l'assaggio, guidato da un sommelier professionista, di cinque vini che rappresentano le diverse tipologie previste dal nostro disciplinare". Le fa eco Paolo Rossino, direttore del consorzio: "con questa iniziativa si promuove anche il territorio di origine, adottando delle azioni ad ampio raggio che permettono di far conoscere l'autenticità e la bellezza dell'Alta Langa attraverso la chiave di lettura gastronomica".



