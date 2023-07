Tenzone Argentea ad Asti, attesi 550 sbandieratori

Sono attesi oltre cinquecentocinquanta sbandieratori e musici da tutta Italia per la sfida che si disputerà ad Asti da venerdì 21 luglio a domenica 23 con la 'XX Tenzone Argentea'. Il campionato nazionale, categoria A2, è organizzato dal rione Santa Caterina del Palio di Asti. Saranno venti i gruppi provenienti da tutto il paese. Le gare saranno ospitate in piazza Castigliano.

La cerimonia di apertura, in programma venerdì 21 luglio, avrà inizio alle 21 in piazza Castigliano, con la partenza del corteo di tutti i gruppi iscritti da piazza Santa Caterina per proseguire in corso Alfieri, piazza Cairoli, via Caracciolo, via Carducci e giungere nella piazza sede dell'evento. La manifestazione fa seguito alla 'Tenzone bronzea', organizzata ad Asti dal borgo San Pietro nel secondo weekend di luglio.



