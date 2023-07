Successo per Effetto Notte, rassegna estiva di cinema

Ai torinesi e ai turisti in città piace andare al cinema all'aperto. lo dimostrano i dati positivi del primo mese di 'Effetto Notte', l'Arena Estiva alla Cavallerizza Reale promossa dal Museo del Cinema. In tutto sono state registrate 5.124 presenze, 43% di occupazione media della sala, due sold out ('Santa Maradona' e 'La donna che visse due volte'), 25.770 euro di incasso e 1.000 euro di incasso netto devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro per la proiezione di 'Laggiù qualcuno mi ama'.

"Effetto Notte ci dice che l'amore per il cinema non è sopito - sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, presidente e direttore del Museo nazionale del cinema. Anzi suggeriscono un cauto ottimismo. Dopo la pausa estiva auspichiamo che le sale cinematografiche, di Torino e di tutta Italia, possano di nuovo riempirsi di pubblico pronto a farsi stregare dalla magia del cinema".

La programmazione, che rinnova la funzione della Cavallerizza Reale di hub culturale, in una cornice di sperimentazione, come da obiettivi della Fondazione Compagnia di San Paolo, della Città di Torino, dell'Università e di Cassa Depositi e Prestiti, proseguirà senza sino al 6 agosto. Il film di chiusura sarà 'Wolfkin' di Jacques Molitor, con i sottotitoli, storia di Elaine, una madre single che quotidianamente deve destreggiarsi tra i suoi impegni lavorativi e la crescita del figlio Martin.





