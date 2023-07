Stellantis, per semiconduttori partnership da 10 miliardi

Stellantis ha avviato una partnership per la fornitura dei semiconduttori per un valore d'acquisto di oltre 10 miliardi di euro fino al 2030. Gli accordi di fornitura coprono un'ampia gamma di microchip essenziali, fra i quali i Mosfet al carburo di silicio, essenziali per la gamma dei veicoli elettrici; l'unità di microcontrollo, un componente essenziale delle zone di calcolo per l'architettura elettronica Stla Brain; System-on-a-chip, dove le prestazioni sono essenziali per le unità di calcolo ad alte prestazioni che forniscono le funzioni di assistenza alla guida autonoma e di infotainment all'interno del veicolo.

"Una strategia efficace per i semiconduttori richiede una profonda conoscenza degli stessi componenti e dell'industria", spiega Maxime Picat, capo dell'ufficio acquisti di Stellantis.

"Nelle nostre auto abbiamo centinaia di semiconduttori molto diversi tra loro. Abbiamo costruito un ecosistema completo per ridurre il rischio che un chip mancante possa bloccare le nostre linee. Allo stesso tempo, le funzionalità essenziali dei veicoli dipendono direttamente dall'innovazione e dalle prestazioni dei singoli dispositivi".

La strategia di Stellantis combina accordi con i produttori di chip per i semiconduttori strategici, l'acquisto diretto di componenti e la piena visibilità delle future esigenze di chip.

La fornitura sicura di semiconduttori potenti e innovativi aiuta i veicoli Stellantis a raggiungere gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030.



