Stellantis, al via il nuovo programma 'Fiat 500 e-lovers'

Parte l'iniziativa "Fiat 500 e-lovers", che inviterà i possessori di una Nuova 500 a diventare Ambassador del brand facendosi portavoce della mobilità sostenibile Gli Ambassador, clienti entusiasti della propria vettura elettrica Made in Italy, conoscendone tutti i punti di forza e soprattutto i vantaggi, possono rassicurare coloro che chiedono informazioni e vogliono fare il salto nella nuova era della mobilità. Tutti i proprietari di una 500 Bev possono diventare Ambassador iscrivendosi al Club "Fiat 500 e-lovers". Il loro impegno sarà premiato con dei buoni regalo spendibili su un'apposita piattaforma per ogni vendita e test drive concluso.

I potenziali clienti, invece, potranno ricevere informazioni e suggerimenti direttamente da un Ambassador, in modo amichevole e trasparente, fissando con lui un appuntamento online oppure fisico, magari con colui che è più vicino geolocalizzandolo sul sito del programma. Potranno ordinare una 500 100% elettrica, diventare così nuovi clienti e, a loro volta, potenziali nuovi Ambassador.

"Sono entusiasta di questo progetto innovativo che dimostra ancora una volta, come il brand creda nel valore della sincerità e della trasparenza, chiedendo ai suoi clienti di diventare Ambassador; chi più di un normale utente che guida ogni giorno la Nuova 500 può raccontare la sua esperienza?" commenta Giuseppe Galassi, managing director di Fiat & Abarth in Italia.





