Mercoledì sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale

È previsto per domani, mercoledì 19 luglio, uno sciopero di 24 ore del servizio di trasporto pubblico locale, proclamato dai sindacati Faisa-Cisal, Fast-Confsal, Usb e dalla Rsu del settore metropolitana relativo a tematiche aziendali. Bus, autobus e metropolitana saranno garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, il servizio extraurbano e il servizio bus Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30, il servizio ferroviario sfm1 - Rivarolo-Chieri dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Sarà assicurato - spiega Gtt - il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da Gtt, con conseguenti possibili disagi per la clientela.



