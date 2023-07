In Piemonte 20 milioni per foreste urbane e infrastrutture verdi

Venti milioni di euro per il progetto 'Forestazione urbana', ovvero la piantumazione di migliaia di alberi negli 8 capoluoghi di provincia del Piemonte, per contrastare il caldo e migliorare l'atmosfera, e per lo 'Sviluppo e completamento di infrastrutture verdi'. È quanto ha investito la Regione con due bandi che usciranno in autunno indirizzati a 76 comuni sopra i 10.000 abitanti. Le due misure, finanziate con appositi fondi Fesr destinati alla transizione ecologica, sono state presentate oggi al Grattacielo della Regione dal vicepresidente e assessore alla Pianificazione territoriale e forestale, Fabio Carosso, dall'assessore all'ambiente Matteo Marnati e dal direttore di Ambiente, Energia e Territorio della Regione, Stefania Crotta. "Le nostre città sono destinate a cambiare nei prossimi 10-15 anni - ha affermato Carosso - le città europee del futuro avranno molti più alberi nel centro e nelle zone adiacenti e le macchine parcheggiate nelle periferie in aree apposite anch'esse oggetto di riqualificazione. Negli ultimi anni, per molti motivi, abbiamo parlato tanto di ambiente, ma agito poco, ora dobbiamo essere più concreti".

I beneficiari dei bandi - ha spiegato Marnati - non dovranno comportare consumo di suolo e garantire la tutela della qualità delle acque delle falde sotterranee".

Il direttore Crotta ha aggiunto che anche grazie ad un' agenda Vivai, sia pubblici sia privati, si cercherà di impiantare solo piante autoctone, più resistenti ai nostri climi e che non consumino troppa acqua. Le nuove misure fanno parte di un percorso 'green' per accompagnare la transizione ecologica della Regione Piemonte che ha già visto, con questi ultimi due, emettere in 7 mesi 5 bandi. Tra questi anche quello per piantare 70.000 piante lungo le sponde dei fiumi per un totale di 12 milioni di euro di investimento divisi in 4 step.



