Folla in Duomo a Ivrea per i funerali di monsignor Bettazzi

Folla nel Duomo di Ivrea per il funerale di monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito della diocesi eporediese e ultimo testimone del Concilio Vaticano II, scomparso domenica a 99 anni. Prima della celebrazione, officiata dal cardinale Arrigo Miglio, è stato letto il messaggio inviato dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, a nome di Papa Francesco.

"Il Santo Padre desidera far pervenire l'espressione della sua spirituale vicinanza ai familiari e a quanti piangono la scomparsa del vescovo Luigi Bettazzi, così tanto amato e apprezzato da coloro che ha incontrato nel suo lungo e fecondo ministro. Grande appassionato del vangelo, si è distinto per la vicinanza ai poveri diventando profeta di giustizia e di pace in tempi particolari della storia della chiesa ma anche un uomo di dialogo e punto di riferimento per numerosi esponenti della vita pubblica e politica del nostro paese. Grazie al Signore - conclude il messaggio del cardinale Parolin per questo intrepido testimone del concilio".

In duomo presenti i nipoti del vescovo emerito, numerosi sindaci del territorio e tanti semplici fedeli.



