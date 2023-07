Casale, Comune e Provincia in campo per salvare l'Artusi'

Il Comune di Casale Monferrato (Alessandria) impegnato per scongiurare la chiusura dell'Istituto Alberghiero 'Artusi'. La sinergia con la Provincia ha portato a un mandato esplorativo conferito al professor Maurizio Carandini, dirigente dell'istituto comprensivo 'Paolo e Rita Borsellino' di Valenza e consulente per l'ente provinciale. Dovrà vagliare possibilità e iniziative percorribili per far continuare l'attività formativa all''Artusi'.

"Terremo informati i cittadini - assicurano il sindaco Federico Riboldi e il presidente di Palazzo Ghilini Enrico Bussalino - consci della rilevanza che l'istituto ha. Si tratta di un patrimonio monferrino, strumento per custodire e divulgare cultura e competenze".



