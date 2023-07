Autocisterna ribaltata, strada potrebbe riaprire nel pomeriggio

E' ancora chiusa al traffico tra i chilometri 101+500 e 99+500 la strada statale 10 Padana Inferiore, dopo che ieri nella zona di Alessandria si era ribaltata un'autocisterna. Il Comune fa sapere che la riapertura della strada è prevista entro il primo pomeriggio. Dopo tutto il lunedì e la notte, continuano infatti anche oggi - come si legge in una nota - le operazioni di travaso dei vigili del fuoco con il nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) per la messa in sicurezza del sito. Il mezzo pesante trasportava acido solforico ad alta concentrazione.

Una volte concluse le attività, potrebbero quindi rientrare - dopo l'evacuazione in via precauzionale - concessionaria, ditta di biliardi e calciobalilla, abitazione privata. L'incidente si è verificato tra il sobborgo di Spinetta Marengo e il capoluogo di provincia, all'altezza del distributore Keropetrol.



