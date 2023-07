Ricerca e sviluppo, Confindustria Cuneo illustra bandi e Poli

Confindustria Cuneo dedica un convegno martedì 18 luglio, a partire dalle ore 9.30, in sala Ferrero, per delineare gli strumenti a supporto delle imprese per i progetti di ricerca e sviluppo, innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Verrà fornito un aggiornamento sui bandi aperti e un'anteprima su quelli in pubblicazione - a cui seguirà la presentazione dei Poli di Innovazione del sistema regionale e un momento specifico in cui, in una sessione b2b, le imprese potranno incontrare i Poli.

"La Regione Piemonte - spiega Nicolò Cometto, responsabile Servizio Sviluppo d'Impresa - sostiene con 80 milioni di euro i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione delle attività lungo l'intera catena del valore, incluse quelle 'intermedie' di valutazione della fattibilità tecnica, economica e di mercato, secondo due macro-linee di intervento, caratterizzate da differenti target e categorie progettuali ammissibili" In seguito - evidenzia Mauro Danna, vice direttore e responsabile Innovazione di Confindustria Cuneo - presenteremo il Sistema Poli Piemonte promotori dell'innovazione e, nello specifico, i quattro partner dell'Ecosistema dell'Innovazione di Confindustria Cuneo: il Polo Clever - ambito Energy and Clean Technlogies, il Polo Agrifood - settore agro-industriale, il Polo Mesap - Smart Products e Manufacturing - e la Fondazione Piemonte Innova - Information and Communication Technologies.





