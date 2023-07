Prezzi a Torino a giugno -0,2% su maggio e +6,9% su giugno 2022

A giugno 2023 a seguito della rilevazione dei prezzi effettuata dal servizio statistica della Città di Torino, l'indice complessivo dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) è risultato pari al 118,5 (Base Anno 2015=100), segnando una variazione del -0,2% rispetto al mese precedente e del +6,9% rispetto al mese di giugno 2022 (tasso tendenziale). I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto segnalano +0,2% sul mese precedente e +5,2% su giugno 2022. I prezzi dei prodotti a media frequenza d'acquisto rilevano -0,8% rispetto al mese di maggio 2023 e +10,3% sull'anno precedente.

I prodotti in rilevazione hanno subito queste variazioni: beni alimentari invariato sul mese precedente e +10% sull'anno precedente, beni energetici -4,3% sul mese precedente e +8,7% sull'anno precedente, tabacchi -0,1% sul mese precedente e +2,5% sull'anno precedente, altri beni +0,2% sul mese precedente e +5,5% sull'anno precedente.

Nella tipologia di prodotto dei servizi si registra +0,3% su base congiunturale e +4,3% su base tendenziale. Sono state riscontrate le seguenti variazioni: servizi relativi all'abitazione +0,6% sul mese precedente e +4,5% sull'anno precedente, servizi relativi alle comunicazioni invariato sul mese precedente e +0,8% sull'anno precedente, servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona -0,2% sul mese precedente e +6,1% sull'anno precedente, servizi relativi ai trasporti +1,5% sul mese precedente e +4,9% sull'anno precedente, servizi vari -0,1% sul mese precedente e +2,0% sull'anno precedente.

L'inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi segnala +0,1% rispetto al mese precedente e +5,5% rispetto all'anno precedente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA