Omaggio ad Alcaraz, a Torino il suo volto illuminato sulla Mole

Gli omaggi a Carlos Alcaraz, vincitore di Wimbledon e numero 1 al mondo, non si fermano: dopo che tutto il mondo lo ha incoronato come nuovo re del tennis, stasera - apprende l'ANSA - gli verrà dedicata una scenografia suggestiva a Torino. Lo spagnolo infatti è il primo giocatore qualificato matematicamente per le Nitto Atp Finals, che andranno in scena al Pala Alpitour del capoluogo piemontese dal 12 al 19 novembre e per questo la Città di Torino e la Federazione italiana tennis e padel faranno proiettare questa sera alle 22 il volto del tennista su uno dei luoghi simbolo della metropoli, la Mole Antonelliana.



