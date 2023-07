Nei piccoli comuni montani nascono le Botteghe dei servizi

Da oggi 107 locali commerciali, tra bar e negozi situati in Comuni montani con meno di 5.000 abitanti, diventano Botteghe dei servizi, una sorta di terminali per la pubblica amministrazione, pronti per servire la popolazione con nuovi servizi logistici.

Oggi al grattacielo della Regione Piemonte sono state consegnate le relative 107 vetrofanie che i negozi esporranno accanto alle loro vetrine. "Un modo concreto per aiutare i piccoli comuni montani ad essere non solo mete turistiche ma luoghi dove è bello vivere - hanno spiegato il presidente e il vicepresidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e Fabio Carosso - ma per fare questo occorre non solo che non chiudano i piccoli negozi e bar, ma anche promuovere nuovi servizi di prossimità".

I locali commerciali coinvolti dovranno infatti ora offrire vari tipi di servizi aggiuntivi, come internet point, biglietterie del trasporto pubblico locale, noleggio di attrezzature a scopo escursionistico e sportivo, spazi di co-working, sportelli postali, servizi di pagamento, di ricarica telefonica e di consegna domiciliare gratuita, vendita di prodotti alimentari e non. "Questi locali dovranno essere un po' delle nostre antenne sul territorio - ha aggiunto Cirio - veri e propri terminali che ci permetteranno di spalmare importanti servizi sul territorio. Questo progetto riguarda i Comuni Montani, ma lo implementare coinvolgendo anche i locali di piccoli comuni di pianura in difficoltà".

Il progetto Botteghe dei servizi è stato finanziato con 3 milioni e 750.000 euro di fondi regionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA