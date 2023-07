Il Toro comincia il ritiro, prima seduta a Pinzolo

Il Torino ha cominciato il ritiro a Pinzolo. Dopo il trasferimento dalla città della Mole e il pranzo in hotel, Buongiorno e compagni hanno cominciato a prendere confidenza con il campo in Val Rendena che li ospiterà fino al prossimo 28 luglio sostenendo una seduta pomeridiana da circa un'ora e mezza.

La squadra granata è attesa anche da due amichevoli, il 22 contro la Feralpisalò e il 28 contro il Modena. Nei prossimi giorni si aggregheranno anche il centrocampista Samuele Ricci, il nuovo acquisto Raoul Bellanova e il giovane classe 2004 Alessandro Dellavalle, fresco campione d'Europa con l'Italia Under 19. Intanto, però, il tecnico Ivan Juric aspetta altri volti nuovi dal mercato per rinforzare il suo Toro.



