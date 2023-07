Dopo la grandine Cortemilia rilancia la Fiera della nocciola

Nonostante la grandinata dello scorso 6 luglio, che ha distrutto il 70 percento della raccolta delle nocciole, il comune di Cortemilia, in Alta Langa, rilancia l'edizione del 2023 della Fiera nazionale della nocciola (tonda gentile). Dal 19 al 27 agosto un ricco calendario di concerti ed eventi culturali ed enogastronomici si svilupperà nei borghi del paese, che nel 2021 ha conquistato il primato di località turistica piemontese, rientrando tra i comuni con il migliore rapporto tra offerta culturale e impatto ambientale. L'evento è stato presentato questa mattina, alla presenza del presidente Alberto Cirio.

Secondo i dati diffusi dalla Regione, nel 2021 le presenze totali dei turisti a Cortemilia sono state 10mila e nel 2022 ne sono state registrate circa 11.000. I turisti stranieri sono in aumento: nel 2021 erano stati 7.400, nel 2022 si sono registrate 9.500 presenze. Cresce anche il tempo medio di permanenza, che è passato da 3,5 a 4 notti nel 2022, con 45mila pernottamenti in tutto il 2022.

"Nonostante la grandinata eccezionale che ci ha colpiti - dichiara il sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito - la fiera si farà comunque. Ringrazio la Regione che ci è stata vicina. Ora abbiamo bisogno che le persone vengano da noi. Abbiamo pensato di innalzare il livello qualitativo della fiera che dura dieci giorni con concerti e show cooking. Vorremmo però lanciare un messaggio che va al di là della fiera: scegliere di vivere in Alta Langa dà possibilità di lavoro e abbiamo molti servizi. Il nostro è un territorio di eccellenza che può ospitare stabilmente".

Alla conferenza stampa di presentazione della Fiera della nocciola, ha suonato un'altra - così l'ha definita il presidente Cirio - "eccellenza piemontese": l'orchestra dell'associazione Musica Insieme di Grugliasco che si è recentemente esibiti a Vienna, al Musikverein, nella sala dorata da cui trasmettono il concerto di Capodanno.



