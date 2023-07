Caldo verso il picco, notti tropicali con umidità all'80%

Anche in Piemonte l'ondata di calore raggiungerà il suo apice tra domani e giovedì, con massime fino a 37-38 gradi sul basso Piemonte e notti tropicali con umidità fino all'80%. Le temperature - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - saranno di 4-5 gradi superiori alle medie del periodo e a contribuire a innalzare le temperature sarà la compressione d'aria prodotta dai venti da ovest.

Massime quindi a 34 gradi sull'area urbana di Torino, 37-38 sul basso Piemonte, minime di notte a 24-25 gradi. Tra mercoledì e giovedì l'umidità notturna, per effetto del foehn, dovrebbe scendere al 50% e giovedì il termometro dovrebbe scendere di qualche grado.



