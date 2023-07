Al Teatro Civico di Tortona Who I Am con danzatori da Israele

Più spettacoli all'insegna della contemporaneità e delle diverse arti, attraverso una proposta multidisciplinare e di rilievo nazionale. Si presenta così la nuova stagione del Teatro Civico di Tortona (Alessandria), organizzata da Comune e Fondazione Piemonte dal Vivo, con la partecipazione di diverse associazioni cittadine e il sostegno della Fondazione Cr Tortona. Si apre il 19 ottobre con un titolo internazionale, per la prima volta in scena in Piemonte: 'Who I Am', con la Kibbutz Contemporary Dance Company, una delle più importanti in Israele. Poi prosa, musica classica, teatro, drammaturgia. Il 2024 parte l'11 gennaio con 'Il Compleanno (The Birthday Party)' del Premio Nobel Harold Pinter e si chiude il 17 aprile con la coppia Paolo Hendel e Gioele Dix in 'Niente Panico!'. Fuori abbonamento, due appuntamenti per le famiglie (26 dicembre e 4 gennaio). Il 22 e 23 marzo doppio concerto con Antonella Ruggiero (ex voce Matia Bazar), accompagnata da Roberto Olzer (pianoforte e organo liturgico) e Roberto Colombo (vocoder e synth basso). Da metà settembre apertura vendite abbonamenti; da ottobre biglietti singoli.



