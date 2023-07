A Biella il 39/o Congresso Wfmt della sartoria mondiale

Dal 31 luglio al 4 agosto Biella sarà la capitale mondiale della sartoria con il 39/o Congresso del Wfmt- World Federation of Master Tailors. Arriveranno in Piemonte, e a Biella 260 maestri di sartoria provenienti da 34 Paesi. "Un modo per ricordare e confermare come Biella sia uno dei maggiori centri mondiali per la produzione dei tessuti di qualità - hanno sottolineato le assessore al Lavoro e alla Cultura e Turismo, della Regione Piemonte Elena Chiorino e Vittoria Poggio - basti pensare che a Biella, con suoi 36 milioni di tessuto lineare prodotti (su un totale italiano di 70.000), viene prodotto il 40% dei tessuti venduti nel mondo". "Abbiamo lavorato a testa bassa per mesi e grazie alla collaborazione di tutti, in primis della Regione Piemonte per portare a Biella questo importantissimo congresso mondiale - ha spiegato Gaetano Aloisio, presidente dell'Accademia nazionale dei sartori e vicepresidente della Wfmt -. Sarà un grande appuntamento commerciale, ma anche culturale e turistico considerato che molti eventi, incontri, sfilate di moda, e cene di Gala si terranno nei luoghi più prestigiosi di Biella, ma anche alla Reggia di Venaria, sulle Isole Borromee, a Stresa, al Sacro Monte di Otopa e in altri luoghi prestigiosi".

"L'Italia - hanno ricordato Beppe Carlevaris presidente del Cda di Visit Piemonte e il sindaco di Biella Claudio Corradino - è il solo paese che ha avuto il privilegio di organizzare due congressi consecutivi della Wfmt nei suoi cento anni di storia.

Con questo a Biella l'Italia ne sono stati organizzati in tutto 8". "D'altronde Biella ha dato tanto nei secoli al mondo del tessile - ha aggiunto Cirradino - basti pensare che qui nel 1802 nacque il primo telaio meccanico ad acqua, prima i telai erano solo manuali". Per un settore, quello del tessile biellese, in grande ripresa post-Covid, che sta conoscendo, è stato spiegato, una crescita dell'export internazionale del 3%.



