Migliaia di alpini a Cuneo per i 100 anni della sezione Ana

Erano migliaia gli alpini che da tutta Italia hanno preso parte alla sfilata per i cento anni della sezione Ana di Cuneo, tenutasi nella mattinata. Al corteo, insieme ai vari gruppi dell'Associazione Nazionale Alpini, ha preso parte il reduce Giuseppe Falco, decano delle penne nere cuneesi con i suoi 102 anni.

Sul palco i discorsi delle autorità, tra cui il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che lancia l'idea del ripristino della leva militare: "Se ai nostri giovani togliessimo di mano il telefonino e gli mettessimo un cappello alpino probabilmente avremmo figli migliori".

La proposta è accolta con favore dal presidente nazionale dell'Ana Sebastiano Favero: "Chiediamo al parlamento e al governo il ritorno di un servizio obbligatorio, certamente fatto in maniera diversa ma pensato per i giovani".

"La Brigata Taurinense marcerà a fianco a voi" ha detto, porgendo i suoi auguri, il comandante del reparto generale Enrico Fontana: "Rappresento un sodalizio di valori, quello tra gli alpini in armi e i congedati, i reduci, i veterani: facciamo lo stesso lavoro con modalità diverse e quello che ci unisce è il nostro cappello alpino".



