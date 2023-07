Scatta l'allarme per un uomo nel Tanaro, ma era un bagnante

Ad Alessandria è scattato l'allarme oggi per un uomo immerso nelle acque del fiume Tanaro, tra i ponti Tiziano e Meier. Su richiesta di un passante sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco dotate di gommoni, carabinieri e 118.

Sul posto però i soccorritori hanno potuto accertare che non si trattava di una persona in difficoltà o che aveva tentato il suicidio, ma di un bagnante che probabilmente aveva cercato nel fiume un po' di refrigerio dal caldo - oggi 33 gradi in città - o forse si era avventurato nelle acque per curiosità. L'uomo ha così tranquillamente raggiungere la riva senza aiuti.



