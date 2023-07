Hashish catalogato in 18 qualità, condannato giovane spacciatore

'Peyote Gorilla', 'Leone Verde che fuma', 'Una foglia con gli occhi rossi'. Sono alcuni dei nomi apposti sui 18 cilindri di hashish, sequestrati dai carabinieri di Tortona (Alessandria) a un 28enne italiano, incensurato, disoccupato. Indicavano la qualità dello stupefacente. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio durante uno dei molti controlli predisposti nel fine settimana contro la 'malamovida'.

E' stato fermato in centro, dopo diverse segnalazioni di movimenti sospetti da parte dei commercianti e di familiari di ragazzi, preoccupati per i loro figli. Durante la perquisizione personale il 28enne è stato trovato in possesso di una dose per 1,55 grammi. In casa - nascosti nell'armadio della stanza da letto dei genitori - i 18 cilindri per altri 900 grammi, oltre a 800 euro in banconote di vario taglio, riconducibili all'attività illecita. La droga era divisa in base alla tipologia del seme coltivato, a seconda del principio Thc.

Convalidato l'arresto, lo spacciatore è stato condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione - ma ne è stata disposta la liberazione - e 3mila euro di multa. I controlli dei carabinieri proseguiranno per tutta l'estate. "Abbiamo dato una risposta concreta a chi chiedeva il nostro aiuto e intervento su situazioni da tempo attenzionate. Così come per l'abuso di alcol e la guida in stato di ebbrezza. Sì al divertimento dei giovani, ma nel rispetto delle regole, anche di chi riposa dovendo poi al mattino lavorare", sottolinea il capitano Domenico Lavigna, comandante della Compagnia di Tortona.



