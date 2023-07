Energia: uBroker supera i 200mila contratti attivati

La multiutility company piemontese 'uBroker Spa' ha superato i 200mila contratti attivati, in tutta Italia, da quando è stata fondata, otto anni fa, da Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani. Un risultato raggiunto nell'ultimo semestre contrassegnata da un'ulteriore espansione.

Dal 2015 a fine giugno 2023, l'azienda italiana specializzata nelle forniture energetiche di luce e gas per privati e pmi ha superato i 3,5 milioni di fatture emesse "La fiducia è la leva insostituibile che dà vita a risultati per noi sempre più incoraggianti e stimolanti. - commenta Cristiano Bilucaglia - I nostri testimonial sono gli stessi clienti soddisfatti. Lasciamo i personaggi dello spettacolo ai competitors abituati a sfidarsi all'ultimo cachet per questo o quel volto noto. Noi preferiamo affidare il passaparola e il successo del nostro modello di business alle persone comuni. Con loro condividiamo parte dei guadagni, ridistribuendoli in fattura sotto forma di sconti: i quali, al momento attuale, ammontano a circa 40 milioni di euro, per un totale di più di 50mila bollette azzerate"



