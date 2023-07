Buongiorno, le ambizioni del Torino devono essere alte

"È stato un anno fantastico, tra la fascia da capitano che è un onore, la lettura dei nomi del Grande Torino a Superga, poi ci sono stati l'emozione del primo gol in A e il rinnovo del contratto: sono felicissimo". Parole di Alessandro Buongiorno, difensore e capitano del Torino, il quale pochi giorni fa ha messo nero su bianco il prolungamento fino al 2028. "Le ambizioni devono essere alte, dobbiamo migliorare costantemente già da quest'anno - ha detto ai microfoni di Sky - e poi pian piano fisseremo gli obiettivi".

Il classe 1999 ha anche esordito in Nazionale con il ct Mancini: "Quella azzurra è una squadra giovane, c'è voglia di fare e di riscattarsi - conclude il capitano granata - e ci sono dei ragazzi splendidi: tutto questo poi si trasmette in campo, contro l'Olanda si è visto che ci aiutavamo tutti".



