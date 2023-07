Aeroporto di Caselle deserto, lo sciopero cancella 30 voli

Sono 30, al momento, i voli in arrivo o in partenza cancellati all'aeroporto internazionale 'Sandro Pertini' di Torino Caselle per lo sciopero generale di oggi. Questa mattina lo scalo era deserto, presente solo un passeggero albanese che avrebbe dovuto partire per Tirana per trascorrere alcuni giorni con i suoi familiari.

Il primo volo a non partire è stato quello per Dublino di Ryanair. Le cancellazioni riguardano anche voli di Ita Airways, Air France, Air Dolomiti, Klm, Iberia e Wizz air, con destinazioni in Italia e in altri paesi europei. Nell'altro aeroporto del Piemonte, Levaldigi Cuneo, è stato cancellato il volo per Cagliari di Ryanair.



