A Cuneo la festa del 2° Alpini della Taurinense

Alpini in festa oggi a Cuneo, dove il 2° Reggimento della Brigata Taurinense ha onorato il ricordo della battaglia della Prima Guerra Mondiale nel 1916 in cui l'unità si distinse sul Monte Fior e sul Monte Castelgomberto, meritando la medaglia d'argento al Valor Militare alla Bandiera.

La celebrazione quest'anno avviene nell'ambito delle iniziative per il centenario della locale sezione dell'Associazione Nazionale Alpini.

Alla cerimonia hanno presenziato il generale Enrico Fontana, comandante della Taurinense, il colonnello Massimiliano Fassero, comandante del 2° Alpini, e il presidente nazionale dell'Ana Sebastiano Favero.

Gli alpini hanno sfilato preceduti dalla fanfara della Brigata da via Roma a piazza Galimberti, e dal luogo della cerimonia fino a corso Dante.

"Il 2° Reggimento Alpini, erede delle tradizioni della Divisione Cuneese - ha sottolineato Fontana - ha partecipato a tutte le principali campagne del ventesimo secolo e a tutte le operazioni militari condotte sotto l'egida delle Nazioni Unite dal dopoguerra a oggi".

"Nel reparto - ha aggiunto - un alpino su tre è impiegato in attività operativa sul territorio nazionale e all'estero".





