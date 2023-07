Una mostra per promuovere le 16 Residenze Reali Sabaude

- Le 16 Residenze Reali Sabaude del Piemonte saranno promosse, in Italia e all'estero presso alcune prestigiose sedi, grazie a un allestimento fotografico itinerante curato da Guido Curto, direttore generale del Consorzio che gestisce direttamente la Reggia di Venaria e che ha il compito di coordinare la valorizzazione di tutto il sistema delle Regge piemontesi. Il percorso fotografico viene proposto in anteprima presso le Sale delle Arti della Reggia di Venaria dove, fino al 24 settembre, i turisti compiranno un viaggio virtuale alla scoperta delle Residenze che potranno poi visitare anche grazie al nuovo Royal Pass, il biglietto-abbonamento unico dedicato al sistema.

L'esposizione Meraviglie Reali. Un percorso di immagini tra le 16 Residenze Sabaude del Piemonte è concepita in continuità con l'omonima campagna pubblicitaria in corso dallo scorso autunno. Conta in tutto 157 suggestive immagini realizzate da Dario Fusaro, suddivise in 14 sezioni, con inoltre 13 tavole raffiguranti gli "spaccati" delle Residenze disegnati da Francesco Corni e alcune particolari rappresentazioni del Theatrum Sabaudiae sempre riferite alle Regge: un'occasione imperdibile per ammirare in una visione di insieme tutte le Regge del nostro territorio, conoscendone la storia e le valenze artistico-architettoniche.



