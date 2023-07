Torrentisti bloccati nella cascata, salvati dai Vigili del fuoco

Due torrentisti, che erano rimasti bloccati lungo il Rio Claretto, a Novalesa, in Val di Susa (Torino), sono stati recuperati questo pomeriggio dai vigili del fuoco di Susa. Per le operazioni di salvataggio i soccorritori hanno calato il verricello per 75 metri, con l'ausilio dell'elicottero Drago, decollato dall'aeroporto di Caselle.

Da una prima ricostruzione le persone bloccate si trovavano in piena parete, sotto una cascata di novanta metri a causa delle corde bloccate sull'ancoraggio. Non era più in grado né di scendere né di risalire.



