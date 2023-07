Torino ha dedicato una piazza alla Costituzione

A Torino da oggi la Carta costituzionale è celebrata anche nella toponomastica cittadina.

In borgo San Paolo, all'ombra di quella che fu una delle principali fabbriche torinesi, la Lancia, è stata inaugurata piazza della Costituzione, "che non è un pezzo di carta - dice il 12enne Simone Scanavino, consigliere del Consiglio dei Ragazzi della Circoscrizione 3 - ma un testo da vivere, che ci unisce e che, come questa piazza, guarda al passato ma anche al presente, alla rigenerazione, e al futuro. La Costituzione - aggiunge - rappresenta un sogno, un traguardo da raggiungere".

Citando l'articolo 1, la presidente della Circoscrizione, Francesca Troise, sottolinea la scelta dello spazio, "simbolico e importante, in un quartiere in continua trasformazione, ma che mantiene le sue identità, luogo simbolo del lavoro e delle lotte antifasciste". Una scelta, aggiunge la presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, "che colma un vuoto nella toponomastica della città e sancisce la volontà istituzionale di riconoscerci tutti insieme nei valori e nella storia che hanno portato l'Italia a diventare compiutamente una Repubblica. Una piazza è un crocevia, punto di incontro e confronto aperto e continuo, che è quello che fu il lavoro delle nostre madri e padri costituenti e nonostante si cerchi talvolta di metterla in discussione, in 75 anni la Costituzione - conclude Maria Grazia Grippo - non ha mai perso autorevolezza né smesso di essere guida e monito per il nostro Paese. E qui oggi si simboleggia il suo valore estremamente attuale".



