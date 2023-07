Stellantis, 1000 Jeep Avenger elettriche ai vigili del fuoco

Il dipartimento Fleet & Tender di Stellantis fornirà 1.000 Jeep Avenger elettriche al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che formeranno la nuova flotta di veicoli d'istituto destinati anche al supporto degli interventi operativi sull'intero territorio italiano.

L'importante lotto di Jeep Avenger 100% elettriche, che fanno parte di una gara Consip perfezionata a giugno, si somma a quello di marzo che comprendeva 2.160 veicoli elettrici di Stellantis sempre destinati ai Vigili del Fuoco, e che si compone di 24 E-Ducato e 720 unità di Peugoet e-2008 e 1.440 E-Doblò Bev e E-Doblò Bev, ordinati sulla piattaforma Consip.

Equipaggiata con un motore elettrico da 400 Volt di seconda generazione altamente efficiente, che eroga 115 kW, corrispondenti a 156 cavalli, la nuova Avenger è il primo veicolo a zero emissioni in assoluto e il nuovo punto di ingresso alla gamma Jeep. L'autonomia elettrica raggiunge i 400 km nel ciclo Wltp e può arrivare fino a 550 km in città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA