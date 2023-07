Sciopero aeroporti, 30 voli cancellati sabato a Torino

A Torino Caselle sono finora 30 i voli cancellati nell'orario di domani, 15 in arrivo e altrettanti in partenza, a causa dello sciopero nazionale del personale di terra negli aeroporti, dalle 10 alle 18. Cancellati voli per Dublino, Londra, Roma, Amsterdam, Madrid, Catania, Stoccolma, Francoforte, Tirana, Bari, Charleroi e Parigi.

La Sagat, società che gestisce lo scalo torinese, ha pubblicato sul web un messaggio di informazione ai passeggeri: "A causa dello sciopero nazionale del settore trasporto aereo previsto per domani, sabato 15 luglio 2023, si ricorda ai passeggeri in partenza di presentarsi in aeroporto con largo anticipo rispetto all'orario di imbarco, poiché potrebbero verificarsi ritardi e disagi".



