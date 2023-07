Piemonte Factory, una Scuola di Cinema per giovani registi

Con la seconda edizione, entrata nel vivo oggi con la nomina delle 8 troupe vincitrici, il progetto Piemonte Factory conferma la sua natura di vera e propria Scuola di Cinema per aspiranti registi e lavoratori della Settima Arte.

Gli 8 progetti selezionati tra 24 partecipanti, tutti rigorosamente under 30, grazie alla direzione artistica del regista Daniele Gaglianone, ora si potranno trasformare in cortometraggi da 12 minuti grazie all'ausilio logistico ed economico del sistema cinema regionale che gira intorno al progetto biennale.

Un progetto unicum nel panorama nazionale, promosso da Piemonte Movie e realizzato grazie alla collaborazione tra diversi enti che si occupano di cinema, la Regione Piemonte (che tramite il bando di sostegno alle sale cinematografiche finanzia il progetto con 82.000 euro) e i 100 comuni coinvolti.

"Una vera comunità di autori di cinema, ma anche di persone che credono in questo settore come volano di cultura e di economia" - hanno sottolineato Paolo Manera e Davide Bracco, direttore e responsabile rete regionale di Film Commission Torino Piemonte. Come da statuto, i candidati hanno presentato progetti di cortometraggi ambientati almeno l'80% in Piemonte.

Ognuno degli 8 vincitori girerà il suo film, coadiuvato da Gaglianone e da un gruppo di tutor specialisti nei vari settori, in una delle 8 province piemontesi.

"Protagonista di questo progetto è una nuova generazione di cineasti - spiega Alessandro Gaudio, presidente di Piemonte Movie -. Alcuni di loro ce la faranno a fare questo mestiere, altri si fermeranno, ma i loro lavori sono tutti interessanti e portatori di linguaggi nuovi. D'altronde il cinema inteso in modo 'vecchio' sta morendo, dobbiamo essere aperti e accompagnare i linguaggi del futuro".

Gli 8 corti prodotti verranno, tra l'altro, presentati al prossimo 41/o Tff. Uno dei corti prodotti per la prima edizione del 2021, il fantasy 'Ratavoloira' e' approdata a Los Angeles all'Indie Short Fest di Hollywood.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA