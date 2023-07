Biglietti Gtt, giunta comunale di Torino approva gli aumenti

Aumentano le tariffe di biglietti singoli e carnet sui mezzi pubblici di Torino. La giunta comunale ha approvato questa mattina la delibera che porta il biglietto City digitale valido 100 minuti e un viaggio in metropolitana da 1,70 a 1,90 euro nella versione digitale e a 2 euro in quella cartacea. Daily, su smart card, che consente un numero illimitato di corse nel giorno di validazione, passa da 3 a 4 euro in versione digitale e a 4,50 euro per il cartaceo; Multidaily, il carnet da 7 biglietti giornalieri da utilizzare anche in giorni non consecutivi, aumenterà da 17.50 a 21 euro.

Resteranno invece invariati i prezzi degli abbonamenti settimanali, mensili e annuali, così come le agevolazioni previste dalla Città di Torino a tutela delle categorie di cittadini più fragili economicamente (giovani, anziani, disoccupati).

La delibera ora verrà trasmessa alla Regione Piemonte e all'Agenzia della Mobilità Piemontese per le parti di competenza. Dopo il passaggio in commissione consiliare, arriverà in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.

Secondo quanto deliberato dalla giunta, gli adeguamenti potranno entrare in vigore entro il 1° ottobre.



