Torna a Torino Autolook Week, protagonista il motorsport

Torna a Torino, sabato 2 e domenica 3 settembre, Autolook Week, l'appuntamento con il mondo del motorsport. Protagonisti, nel centro della città, i bolidi di Formula 1 della Red Bull e il campione mondiale Suzuki Kevin Schwantz che sarà protagonista di esibizioni dinamiche. In piazza San Carlo saranno esposti i modelli più iconici che hanno scritto la storia del motorsport, tra Formula 1, Rally, Endurance e Moto Gp. Il calendario di Autolook Week è stato presentato a Palazzo Madama da Andrea Levy, presidente di Autolook Week Torino, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, Paolo D'Alessio, curatore Autolook Awards, l'assessore regionale Andrea Tronzano e l'assessore comunale Mimmo Carretta.

Arriverà a Torino la tappa conclusiva del 38o Rally Città di Torino con la premiazione sabato 2 settembre in piazza San Carlo. Lunedì 4 settembre alle 12 sarà il momento degli Autolook Awards, alle Ogr, dove i team e i brand saranno premiati per le strategie di comunicazione attraverso livree, campagne pubblicitarie e spot. "Sono entusiasta di essere riuscito a riportare a Torino, insieme ai nostri partner, uno spettacolo adrenalinico come la doppia esposizione del team Red Bull di Formula 1, al quale si aggiunge la partecipazione di Kevin Schwantz,. Sarà un grande appuntamento che racconterà il motorsport e che vedrà piazza San Carlo tornare il cuore dell'esposizione dei modelli più vincenti di Formula 1, Rally, Endurance e Moto Gp" afferma Levy. "Il egame tra Torino e l'auto è indissolubile: le auto sono il passato, il presente e il futuro di questa città", sottolinea Cirio. "Siamo certi che anche questa edizione riceverà il grande apprezzamento di torinesi e turisti. Come molti grandi eventi è un'occasione per vedere da vicino le bellezze della città e per ammirare grandi modelli che hanno scritto la storia dell'industria automobilistica, alla quale la nostra città è da sempre inscindibilmente legata" ha sottolineato il sindaco.



