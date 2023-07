Mondo Convenienza, davanti alla questura 'Fateci lavorare'

"Dovete intervenire perché vogliamo lavorare". È quello che hanno chiesto questa mattina davanti alla questura di Torino una quarantina di lavoratori della 'Veneta Logistic', la società che offre in appalto trasportatori e montatori per Mondo Convenienza, la nota azienda di arredamento. Davanti ai magazzini di Settimo Torinese è in corso da ieri un blocco ai cancelli da parte del sindacato Si Cobas, in protesta per i salari e le condizioni di lavoro. Gli addetti alle consegne, sostengono, in rappresentanza di 400 lavoratori, che da due giorni non possono più lavorare con la conseguenza di grossi ritardi anche per i clienti. I lavoratori hanno così deciso di chiedere la mediazione da parte della polizia. Da qui la decisione di arrivare con i furgoni in corso Vinzaglio, dove una delegazione ha parlato con dirigenti della polizia e dell'ufficio di gabinetto del questore. Sul posto anche la digos.



