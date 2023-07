Disastro grandine, sopralluoghi della Regione anche a Santena

Anche Santena, nel Torinese, ha subito gravi danni dall'eccezionale grandinata del 6 luglio e il sindaco Roberto Ghio ha accompagnato i funzionari della Regione Piemonte in un sopralluogo tra i campi. Sono consistenti i danni alla verdura biologica tra cui bietole, zucchine, carote, insalate e cetrioli, e anche nei campi di girasoli. Danneggiate anche le coltivazioni di cavoli, melanzane, zucchine e zucche, di mais, con una riduzione nella produzione di cereali fino al 50 per cento.

"La Regione è prontamente intervenuta dopo la nostra segnalazione - afferma Roberto Ghio, sindaco di Santena e presidente del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese - La grandinata del 6 luglio scorso è stata di dimensioni davvero significative" Il maltempo ha colpito vasti territorio nel Torinese, nelle province di Asti e di Alessandria, nelle Langhe e nel Roero.

"Noi come Comune supporteremo gli agricoltori locali colpiti. - aggiunge il sindaco Ghio - A inizio della prossima settimana abbiamo convocato la Commissione agricoltura per censire tutti i danni della grandinata alle coltivazioni. Subito dopo i dati saranno inviati in Regione".



