Cortometraggio d'autore racconta il fondo di Film Commission

Da Amanda, diretto da Carolina Cavalli - presentato nel 2022 alla Mostra del Cinema e al Toronto Film Festival e ora in sala negli Usa - a La Bella Estate di Laura Luchetti che sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Locarno. Il Piemonte Film Tv Development Fund aiuta filmmakers, produttori e professionisti del mondo del cinema a esprimere il loro talento. E' il messaggio che arriva dall'incontro, presso la sala Paolo Tenna di Film Commission Torino Piemonte, in cui è stato presentato "Wanna Get A Coffee?", cortometraggio d'autore diretto da Giorgio Ferrero e Donato Sansone e prodotto da MyBossWas.

"Un cortometraggio d'autore che abbiamo voluto realizzare per trasporre attraverso le immagini la filosofia del nostro Piemonte Film Tv Development Fund che mette al centro creatività, energia e talento e contribuisce a mostrare le potenzialità del territorio" spiega la presidente di Film Commission, Beatrice Borgia. "Si respira finalmente un'aria nuova grazie a Film Commission Torino Piemonte e alla filiera dell'audiovisivo. Il Cinema piemontese si sta rivelando un fattore trainante, un volano con un indotto in crescita".

sottolinea l'assessore regionale alla Cultura Vittoria Poggio.

"La Fondazione Compagnia di San Paolo riconosce al Sistema Cinema Piemonte di essere un driver di sviluppo con un importante impatto economico sul territorio. Il sostegno allo sviluppo ha infatti prodotto, in vari casi, il passaggio alla fase di produzione, intercettando nuovi investimenti e determinando una elevata spesa qualificata sul territorio" afferma Matteo Bagnasco, responsabile dell'Obiettivo Cultura della Fondazione che, nell'ambito di un accordo con la Regione e Film Commission, sostiene interamente il fondo per il biennio 2023/2024 con una dotazione di 700.000 euro. A queste risorse si aggiungono quelle messe in campo dalla Regione che ha portato da 1,5 a 4 milioni, attraverso risorse europee, il fondo per la produzione.



