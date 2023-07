Stradone dell'Elva, 16.5 milioni per metterlo in sicurezza

Per la messa in sicurezza della provinciale 104, la 'strada del Vallone' di Elva, servono 16,5 milioni di euro di cui 11,2 milioni per l'esecuzione dei lavori (compresi 200 mila euro per gli oneri della sicurezza) e 5,3 milioni per somme a disposizione dell'amministrazione.

E' quanto emerge dal progetto di fattibilità tecnica e economica approvato nei giorni scorsi con decreto del presidente della Provincia Luca Robaldo e poi presentato al presidente dell'Unione Montana Valle Maira Francesco Cioffi e ai sindaci di Elva Giulio Rinaudo e di Stroppo Andrea Salsotto.

Lo studio, commissionato nell'ottobre 2022 all'ingegner Giovanni Brignolo di Rivoli, dovrà essere integrato sotto il profilo idrogeologico per poter attingere a fondi statali e in particolare alla piattaforma ReNDIS che prevede interventi per la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico.



