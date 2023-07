Sicurezza Torino, si studia centrale unica di videosorveglianza

Fra i progetti che si intendono realizzare nel territorio torinese col milione di euro stanziato dalla Regione per la sicurezza, c'è quello di una centrale unica di videosorveglianza. A spiegalo, al termine della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, il prefetto di Torino, Raffaele Ruberto.

"Questi fondi - ricorda - servono, fra le altre cose per progetti di sicurezza urbana e implementare la videosorveglianza. Si pensa a una videosorveglianza intelligente, una specie di centrale operativa in cui corvegano le segnalazioni dei vari sistemi di videosorveglianza, non soltanto della città di Torino ma anche di alcuni comuni dell'hinterland, cosi che in tempo reale le centrali di polizia possano avere le segnalazioni di ciò che si verifica in un'area urbana vasta".

Un sistema che - aggiunge il prefetto - "potrà avvalersi anche di sistemi di intelligenza artificiale, quindi di previsione di quello che può essere. Ad esempio, guardando quali sono i reati che si sono verificati in un certo periodo in una determinata zona, se disponiamo di un sistema che riesce a elaborare informazioni di questo tipo riusciamo a orientare meglio l'attività di prevenzione. Questo è il progetto che costa di più - conclude Ruberto - ma è anche il più importante".





