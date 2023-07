Regio Torino raddoppia pubblico giovane, da 12% a 25%

Il pubblico under35 al Teatro Regio di Torino è raddoppiato nell'ultima stagione, quella dei 50 anni di attività dell'ente, passando da una quota del 12% al 25%, comprese le attività per le scuole e le famiglie. Lo ha rimarcato il sovrintendente Mathieu Jouvin, ospite oggi della commissione comunale Cultura e Istruzione a Palazzo Civico.

Nel 2022/23 si sono tenute 80 recite di cui 58 opere liriche, nella sala grande del Regio con un totale di 104.533 spettatori e un tasso di riempimento dell'82,3%. Inoltre sono stati organizzati altri 56 eventi con un totale di 27.383 partecipanti. "Un grande successo - ha sottolineato Jouvin - hanno riscosso le 'Anteprima giovani', i biglietti sono andati esauriti in 2-3 giorni, con l'unica eccezione de 'La figlia del Reggimento. Sono state vendite 3.100 card per giovani under35.

La crescita del pubblico giovane è motivo di grande soddisfazione per il presente e per il futuro del teatro nel quale è stato ricreato un clima di grande fiducia".

Il sovrintendente ha ricordato che il bilancio del 2022 è stato chiuso con "un significato avanzo di gestione, pari a 3 milioni e 700 mila euro, l'incremento delle spese è stato molto più contenuto rispetto all'aumento dei ricavi".

La stagione 2023/24 del Teatro Regio di Torino verrà inaugurata il 21 settembre: 97 le recite in programma. il 20 per cento in più rispetto alla stagione appena conclusa, di cui 68 opere liriche, 21 balletti e 8 concerti. Ci saranno 6 nuovi allestimenti, di cui 5 prodotti dal Regio e un altro in coproduzione con il Théâtre de la Monnaie di Bruxelles.



