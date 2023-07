Natura Morta, nuovo manifesto capovolto per Opera Viva

Natura Morta di Gianluca e Massimiliano De Serio è la seconda immagine per il progetto artistico Opera Viva, Il Manifesto, alla sua nona edizione. Una foto di una cinciallegra imbalsamata, con il suo cartello di inventario e il suo piccolo trespolo, proveniente dal deposito della collezione del museo Don Bosco di Storia Naturale di Torino. Anche l'opera per il secondo appuntamento, che viene inaugurata lunedì 17 luglio alle ore 18.30, subisce il cambiamento: affissa al contrario, l'opera si ritrova ribaltata e l'autorialità degli artisti rischia di essere messa in dubbio.

L'opera riflette sui concetti di arte e natura, e sulla loro relazione.

Opera Viva è il progetto artistico ideato da Alessandro Bulgini che dal 2015 ha ospitato più di 50 artisti italiani e stranieri, interpreti dello spazio pubblico di 6x3 metri di Piazza Bottesini. Il progetto di Bulgini di quest'anno, intitolato "Opera Viva, Luigi l'addetto alle affissioni" si concentra sul concetto di ribaltamento: nessuna figura curatoriale, soltanto gli artisti e Luigi, l'addetto alle affissioni, che appenderà tutte le immagini capovolte.

Vivono e lavorano a Torino gli artisti selezionati per l'edizione 2023 - Sergio Cascavilla, Gianluca e Massimiliano De Serio, Luigi Gariglio, Turi Rapisarda, Pierluigi Pusole e Alessandro Bulgini - per sottolineare ancora una volta l'importanza del tessuto culturale e artistico della città di Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA