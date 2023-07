Expocasa compie 60 anni, all'Oval dal 30 settembre

Expocasa compie 60 anni. A Torino dal 30 settembre all'8 ottobre, la manifestazione apre la stagione autunnale di Gl events Italia nei 20.000 metri quadri dell'Oval, la sua casa in acciaio e vetro: uno spazio in cui scoprire e acquistare soluzioni di qualità̀ per tutti gli ambienti, usufruire di supporto tecnico per informazioni fiscali, problematiche condominiali e consulenze di interior design. Fitto il programma di appuntamenti per professionisti e per il grande pubblico .Tra le novità: una collettiva di progetti e prodotti artistici emergenti, un percorso contract e uno Spazio fitness con una palestra che espone all'interno.

L'ingresso resta gratuito, previo accredito.



