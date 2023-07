Basket: Ciani e Reale Mutua prolungano contratto fino al 2026

Prolungato fino al 2026 il contratto che lega l'allenatore Franco Ciani alla Reale Mutua basket Torino, finalista quest'anno nel campionato di serie A2 maschile.

Ciani, classe 1961, è arrivato un anno fa a Torino e ha guidato la squadra gialloblu a un passo dalla realizzazione del sogno della promozione nel massimo campionato, arrendendosi a Pistoia in gara 4. "E' una reciproca testimonianza di fiducia - commenta Ciani - Da parte della società è un segnale di apprezzamento per il lavoro svolto e di convinzione di poter continuare a fare bene. Vogliamo continuare a dare consistenza e continuità al progetto".

Con Ciani in panchina, la Reale Mutua quest'anno ha vinto il 66% delle partite disputate nelle varie competizioni "Siamo molto contenti di poter continuare questo cammino con coach Ciani, un leader fondamentale per la nostra squadra non solo sull'aspetto tecnico ma anche umano - dichiara David Avino, presidente della società cestistica - Guardiamo insieme al futuro con la voglia di continuare a regalare grandi emozioni al nostro pubblico e lavoriamo con determinazione per raggiungere traguardi sempre più importanti"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA